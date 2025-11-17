Adana’da okulda büyük skandal: Tuvaletlere gizli kamera yerleştiren öğretmen tutuklandı

Adana’da bir kolejde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeninin, kadın öğretmenler ile kız öğrencilerin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirerek görüntüleri internette sattığı ortaya çıktı. Evine yapılan aramada ele geçirilen delillerin ardından şüpheli öğretmen tutuklandı.

Son Mühür’den Alper Temiz’in haberine göre skandalın 2019’dan bu yana sürdüğü düşünülüyor. İddialar arasında, okul yönetiminin durumu bildiği hâlde gerekli adımları atmadığı ve konuyu kapatmak için öğretmenlere baskı uyguladığı da yer alıyor. Öte yandan soL'un edindiği bilgilere göre söz konusu olay, Adana Gündoğdu Koleji'nde yaşandı.

Kamerayı öğretmen fark etti

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansımasını fark ederek tavandaki gizli kamerayı buldu. Öğretmen, durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini belirtti. Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyip polisi aradı.

Evde arama yapıldı

Öğretmenlere ve öğrencilere ait görüntüler çıkıtı. Polis ekipleri olay yerine gelerek okulda ve şüpheli bilişim teknolojileri öğretmeninin evinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi.

Okul yönetimi, olaydan yıllar önce haberdardı

İddialara göre okul yönetimi, olaydan yıllar önce haberdardı ancak gerekli adımları atmadı.

Olayın duyulmaması için okuldaki işçilere ve öğretmenlere baskı yapıldığı, hatta bazı kişilerin tehdit edildiği öne sürüldü.

Veliler, okulun uzun süredir güvenlik ve etik sorunlarla gündemde olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

soL'un edindiği bilgilere göre Adana Gündoğdu Koleji'nin yönetimi, okulun "zarar görmemesi" için ön almaya çalıştı. Okulun yönetiminin, öğretmenlerin olaya dair konuşmaması için uyarıda bulunduğu ve olay hakkında konuşan öğretmenleri de tehdit ettiği belirtiliyor.

Suç ağına satıldığına dair bulgulara ulaşıldı

Tutuklanan öğretmenin dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığına dair bulgulara ulaşıldı.

Emniyet'in bilişim birimleri, olayın bağlantılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, okul yönetiminin olaya dair olası ihmali konusunda ayrı inceleme başlattı. Eğitim sendikaları ise yaşananları “mahremiyetin ağır ihlali” olarak tanımlayarak, tüm eğitim kurumlarında benzer risklere karşı kapsamlı denetim talep etti.