Adana’da orman kundakçıları Bayraktar TB2 İHA ile yakalandı!
Adana'nın Sarıçam ilçesinde art arda çıkan orman yangınlarının sorumlusu üç kişi, Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) sayesinde yangından sadece iki dakika sonra tespit edildi. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanan şüpheliler, "orman yangınına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde son günlerde artış gösteren orman yangınları nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangınların kaynağını tespit etmek ve şüphelileri belirlemek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, fotokapanların yanı sıra Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) ile havadan anlık izleme çalışmaları başlattı.
Bayraktar TB2 tarafından sadece 2 dakikada tespit edildi
25 Temmuz akşamı saat 21.00 civarında Yarımca Mahallesi’nde çıkan orman yangını, Bayraktar TB2 tarafından sadece 2 dakikada tespit edildi. İHA görüntülerinde, yangının ardından şüpheli bir aracın havadan takibe alındığı net şekilde görülüyor.
Orman Bölge Müdürlüğü, yangın ve şüpheli araç bilgilerini hızla jandarmaya iletti. Jandarma ekipleri, şüpheli aracı durdurarak araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, “yangına sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.