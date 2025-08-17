  1. Ekonomim
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Adana’da orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde bugün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye görevlileri sevk edildi.

Yangına müdahale devam ediyor

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

