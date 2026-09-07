Adana'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.