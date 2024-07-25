Adana'da orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor

Feke ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bölgeye helikopter ve arazözler de yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.