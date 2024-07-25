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Adana'da orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Adana'da orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor
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Feke ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bölgeye helikopter ve arazözler de yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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