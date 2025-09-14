Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesi Belenköy Kahveci Yaylası'nda saat 10.40 civarında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Havadan ve karadan müdahale yapıldı
Havadan ve karadan yangın söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafının çevrilerek büyüme ihtimalinin ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.