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Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

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