  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü
Takip Et

Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü
Takip Et

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü - Resim : 1

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü - Resim : 2Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.

Gündem
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı
İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı
Avukat Cem Duman ve Selahattin Yılmaz tutuklandı
Avukat Cem Duman ve Selahattin Yılmaz tutuklandı
İller Bankası'ndan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon TL finansman
İller Bankası'ndan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon TL finansman
Aksaray'daki Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda kaza: Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti
Aksaray'daki Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda kaza: Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti
Atakum delege seçimlerindeki kavgaya ilişkin CHP'den karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildiler
Atakum delege seçimlerindeki kavgaya ilişkin CHP'den karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildiler
Özel: Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana tek lafım var
Özel: Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana tek lafım var