Adana'da özel gereksinimli öğrencilere şiddet! Öğretmen tutuklandı

Adana'da özel gereksinimli öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını da görüntüledi. Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.

Soruşturma başlatılmıştı

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı. Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öğretmen tutuklandı

Önce savcıya ifade veren öğretmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olay ile ilgili açıklama geldi. Bakanlığı açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında “Adana'da özel gereksinimli öğrencilere şiddet” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Şiddete maruz kalan çocuklarımıza ve ailelerine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz."