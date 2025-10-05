  1. Ekonomim
Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Adana'da bir kişi pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı, şüpheli yakalandı.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen şüpheli, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası attı.Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı. Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

