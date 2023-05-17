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Adana'da polisten kaçarken üzerindeki el bombasını atan şüpheli yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarı üzerine kaçan ve üzerindeki el bombasını bahçeye atan bir kişi yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda denetim yapan polis ve bekçiler, bir ticari taksinin bulundukları yere yakın bir noktada yolcu indirdiğini fark etti. Taksiye doğru hareket eden ekipler, bir şüphelinin araçtan inip kaçmaya başlaması üzerine "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelinin ikazlara rağmen koşarak izini kaybettirmeye çalışması üzerine ekipler, havaya ateş açtı. Bu sırada şüpheli cebindeki cismi bir binanın bahçesine attı.

Bahçede el bombası bulundu, üzerinden tabanca ve mermiler çıktı

Yaya olarak yaşanan kovalamaca sonucu ekiplerin yakaladığı şüpheli Y.K'nin (23) üzerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

Y.K'nin kaçarken binanın bahçesine attığı cismin el bombası olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan suç kaydı olduğu tespit edilen Y.K, emniyete götürüldü.

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