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Adana'da sazlıkta parçalanmış halde ceset bulundu

Adana'da tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Haber Merkezi
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Adana'da sazlıkta parçalanmış halde ceset bulundu
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Adana Cumhuriyet Mahallesi Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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