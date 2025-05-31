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Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon

İstanbul merkezli Adana'nın Seyhan ve Ceyhan belediyelerine yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon
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Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Ceyhan ilçe belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Belediye binalarına giren polislerin içeride arama yaptığı öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan Seyhan Belediyesinin çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra bir de toma aracı tedbir aldı.

İstanbul merkezli yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklamada Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'inde aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi. 

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