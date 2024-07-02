Adana'da sıcaklar karpuzu yaktı, fiyatlar katlandı

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Çukurova'da hava sıcaklığının 50 dereceyi bulması nedeniyle tarlada ürünü olan çiftçiler zor günler yaşıyor.

Türkiye'deki karpuzun dörtte birinin satıldığı Adana'da, sıcaklık nedeniyle ürünler yandı. Karpuzu tarlada kalan çiftçi zarar ederken karpuzun kilogram fiyatı da 6-7 lirada 12-13 liraya çıktı.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haber-1702719">haberine göre bölgede birçok çiftçinin tarlasındaki karpuzlar sıcaktan çürüdü.

"Karpuzu yanan zararda, yanmayan kârda"

Sıcak bir kent olmasına rağmen bu sıcaklıkları daha önce yaşamadıklarını söyleyen Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Karpuz haziran ayında bugüne kadar 45 derece üzerinde bir sıcaklık görmemişti. Normalde haziranın sonunda 3-4 gün süren bir poyraz gelirdi, o da 3-4 yılda bir olurdu ama haziranın ilk haftası olmazdı. Karpuz yandı, domates, kavun, narenciye yandı. Mısır da onlar kadar olmasa da zarar gördü" diye konuştu.

“Karpuzlar yandığı için biz karpuzu pahalı tükettik” diyen Doğan şöyle devam etti “Yoksa karpuz ekimi, 2024 yılında geçen yıla oranla yüzde 25 daha fazla. Turfanda kilosu 11-13 liraydı ama 6 liraya düştü. Karpuzlar yanınca piyasaya az karpuz girdi, fiyat tekrar yükseldi. Yani bu sene karpuz üreticilerinde, karpuzu yanan mutsuz, yanamayan ise mutlu oldu.

Erken ekilen karpuzların sadece dış kısmının yandığını ama içinin zarar görmediğini söyleyen Doğan, diğer karpuzların sıcaktan yanıp çürüdüğünü söyledi.

Karpuzun hasat döneminin mayısın ortasında başlayıp temmuzun ortasında bittiğini söyleyen Doğan, “Sıcak hangi döneme denk gelirse, o dönemin karpuzları zarar görür. Bu yıl geç ekenler ve erken ekenler karlı çıktı. Mayısın 15'inden haziranın 2'sine kadar sıcak yoktu, karpuz o dönem para etti" şeklinde konuştu.

Bu sene karpuzdan zarar eden çiftçilerden biri de Adana Yüreğir'de çiftçilik yapan Şahin Müslihan. Çoğu çiftçinin zarar ettiğini söyleyen Müslihan, karara kara düşündüklerini belirtti.

Umut Konya karpuzunda ama...

Yıllardır Türkiye’nin çeşitli illerinden getirdiği karpuzları Urfa’da satan Ramazan Çiftçi de şunları söyledi: “Konya, Bursa, Karacabey, Muş, Malatya... Buralardan yıllardır karpuz getirir satarım. Türkiye'nin en iyi karpuzu bana göre Adana'dır. Ama bu sıcaklar karpuzu yaktı.”

Normalde karpuzun kendisine 6 liraya geldiğini ve masrafını da koyarak 12-13 liraya sattığını söyleyen Çiftçi, “Şimdi karpuzun bize gelişi 13 lira. Düşünün karpuzu 13 liraya almışım, 900 lira da yerimin kirası, 300 lira da karpuzu sergiye boşaltma parası vermişim, 13 lira da maliyeti var, 15 liraya satabilirim” diye konuştu.

Çiftçi, Konya karpuzunun soğuk vurmadığı için belki şanslı olabileceğini belirterek “Ama çok daha pahalı olur, kilosu 20 lirayı bulur. 15-20 gün sonra çıkar" dedi.