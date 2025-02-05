  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da soyguncu, AVM havalandırma boşluğunda yakalandı! O anlar kameraya yansıdı
Takip Et

Adana'da soyguncu, AVM havalandırma boşluğunda yakalandı! O anlar kameraya yansıdı

Adana'da AVM'nin havalandırma boşluğunda saklanan soyguncunun o anları güvenlik kameralarına yansıdı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da soyguncu, AVM havalandırma boşluğunda yakalandı! O anlar kameraya yansıdı
Takip Et

Adana'da Optimum AVM'deki kuyumcuya girip 3 kilo altın ve 100 bin lira para çalma girişiminde bulunup, 3 gün havalandırmada saklanan hırsızın AVM'ye gelip içeri girdiği, havalandırmada saklandığı ve kaçmaya çalıştığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, alışveriş merkezine giren Felit B. adlı şahıs, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karıştığı için polis alarma geçmiş, daha sonra hırsızın AVM'nin havalandırmasında olduğu tespit edilmiş, kaçarken yakalanmıştı. O hırsızın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kasadan değerli eşya çalma girişiminde bulundu

Kayıtlara göre şüpheli, önce Optimum AVM'ye geldi, güvenlik noktalarından geçtikten sonra tadilat halinde olan dükkânı görüp içeriyi kontrol ederek tadilat olan yere girdi. Buradaki merdivenden faydalanarak mağazanın havalandırma boşluğuna çıkan şahıs, burada biraz zaman geçirdikten sonra AVM'nin kapanmasını bekledi. Gece saatlerinde tadilat yerine tekrar inen şahıs, buranın yanında bulunan kuyumcunun duvarını delerek kuyumcu dükkanına girdi ve dükkandaki kasadan değerli eşya çalma girişiminde bulundu. Havalandırma boşluğunda saklanan Felit B., 3'üncü günün sonunda havalandırma boşluğundan düşerek kendini bir kafenin içinde buldu. Kafenin kapısının açık olduğunu fırsat bilip kafenin balkonundan kaçan şahıs, Adana İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.

3 gün saklanan şüpheli tutuklandı

Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen ve 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Turabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldıTurabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldıGündem

 

Kartalkaya'daki faciasının ardından yangın sigortalarında rekor artış yaşandıKartalkaya'daki faciasının ardından yangın sigortalarında rekor artış yaşandıEkonomi

 

Gündem
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Turabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldı
Turabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldı
Ege Denizi'nde sarsıntılar sürüyor! 938 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde sarsıntılar sürüyor! 938 deprem meydana geldi
AK Parti'den Trump'ın Gazze planına tepki: Sürgün, tehcir, etnik temizliktir
AK Parti'den Trump'ın Gazze planına tepki: Sürgün, tehcir, etnik temizliktir
Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istendi
Son dakika... İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 ay hapis ve siyasi yasak istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Mustafa Bazna için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Mustafa Bazna için taziye mesajı