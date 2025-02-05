Adana'da soyguncu, AVM havalandırma boşluğunda yakalandı! O anlar kameraya yansıdı

Adana'da Optimum AVM'deki kuyumcuya girip 3 kilo altın ve 100 bin lira para çalma girişiminde bulunup, 3 gün havalandırmada saklanan hırsızın AVM'ye gelip içeri girdiği, havalandırmada saklandığı ve kaçmaya çalıştığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, alışveriş merkezine giren Felit B. adlı şahıs, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karıştığı için polis alarma geçmiş, daha sonra hırsızın AVM'nin havalandırmasında olduğu tespit edilmiş, kaçarken yakalanmıştı. O hırsızın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kasadan değerli eşya çalma girişiminde bulundu

Kayıtlara göre şüpheli, önce Optimum AVM'ye geldi, güvenlik noktalarından geçtikten sonra tadilat halinde olan dükkânı görüp içeriyi kontrol ederek tadilat olan yere girdi. Buradaki merdivenden faydalanarak mağazanın havalandırma boşluğuna çıkan şahıs, burada biraz zaman geçirdikten sonra AVM'nin kapanmasını bekledi. Gece saatlerinde tadilat yerine tekrar inen şahıs, buranın yanında bulunan kuyumcunun duvarını delerek kuyumcu dükkanına girdi ve dükkandaki kasadan değerli eşya çalma girişiminde bulundu. Havalandırma boşluğunda saklanan Felit B., 3'üncü günün sonunda havalandırma boşluğundan düşerek kendini bir kafenin içinde buldu. Kafenin kapısının açık olduğunu fırsat bilip kafenin balkonundan kaçan şahıs, Adana İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.

3 gün saklanan şüpheli tutuklandı

Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen ve 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.