Adana'da Starbucks'a ateş açan şüpheli tutuklandı

Adana'da kahve zinciri Starbucks şubesine pompalı av tüfeği ile ateş açıp, polis ekiplerince yakalanan Oğuzhan Gökbayrak (25) tutuklandı.

Olay, 13 Aralık saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kahve zinciri şubesinin önüne pompalı av tüfeği ile gelen Oğuzhan Gökbayrak, müşterilerin bulunduğu sırada mekanın camlarına ateş açtı.

Müşteriler panikler kaçışırken, Gökbayrak bir kez daha tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı.

Silahı dolduran Gökbayrak, mekana 2 kez daha ateş açtı. Gökbayrak, daha sonra mekanın sandalyelerinden birine oturdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli Oğuzhan G., suç aletiyle birlikte olay yerinde geçen sivil polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkınca 'pişmanım' dedi

Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yargılanan Oğuzhan G. savunmasında, "Pişmanım, bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım. Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim" dedi.

Oğuzhan G., ‘silahla tehdit’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.