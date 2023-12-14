Adana’da Starbucks’a silahlı saldırı: Valilikten açıklama

Adana'da kahve zinciri Starbucks'a bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Adana Valiliği'nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana Valiliği'nden açıklama

Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.