Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcakların artmasıyla birlikte her yıl yaklaşık 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi. Kalabalık halde yüzen ve kanala atlayan gençler, boğulma vakalarının kendilerini korkutmadığını söyleyerek yüzmeye devam etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklarda bulunan ağaçların gölgesinde sohbet etti. Yetkililerin ise öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasına yönelik uyarılarda bulunduğu kentte, sıcaklığın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği bildirildi.

"Adana çok sıcak serinlemeye geliyoruz"

Sulama kanalına giren Ahmet Çelik kanallarda yüzmekten korkmadıklarını belirterek, "Adana çok sıcak, serinlemeye giriyoruz. Hava 44 derece, ne yapalım? Haftada 2-3 kez geliyoruz. Havuz sıkıcı geliyor. Burada yüzmekten korkmuyoruz, korkanın çocuğu olmaz" dedi