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Adana'da TIR'a arkadan çarpan araçtaki beş kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Adana'da TIR'a arkadan çarpan araçtaki beş kişi hayatını kaybetti
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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pozantı istikametine seyir halinde olan 27 BTB 95 plakalı araç ile 63 ACP 670 plakalı tır çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma,itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre aksadı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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