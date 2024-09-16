Adana'da tırla servis minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
3 kişi yaşamını yitirdi
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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