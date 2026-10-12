Adana'da toplu taşımaya zam geldi

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Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre dolmuşlar için elektronik kart ile sivil binişi 50 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olacak.

Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 70 lira olacak. Özel halk otobüsleri için de elektronik kart ile sivil binişi 49 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olarak belirlendi.