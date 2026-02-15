Adana'da üç bin litre sahte alkol ele geçirildi
Adana'da jandarma tarafından yapılan operasyonda üç bin litre sahte alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam üç bin litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.