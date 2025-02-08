  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'da yasadışı bahis şebekesi çökertildi
Takip Et

Adana'da yasadışı bahis şebekesi çökertildi

Adana’da günlük 2 milyon TL para döndüren yasadışı bahis şebekesi şafak vakti düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 9 kişi yakalanırken 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'da yasadışı bahis şebekesi çökertildi
Takip Et

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp, yasadışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti. Siber polisleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin günlük 2 milyon TL para döndürdüğünü belirledi. Söz konusu şüphelileri yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu fırsat kaçmaz! A101 Aldın Aldın indirimleri (SON TARİH 12 ŞUBAT)Bu fırsat kaçmaz! A101 Aldın Aldın indirimleri (SON TARİH 12 ŞUBAT)Ekonomi
Tarihte bugün: 8 ŞubatTarihte bugün: 8 ŞubatYaşam

 

Gündem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde yine deprem oldu
Gümrük muhafaza, 5 yılda 886 milyon liralık kaçakçılığı önledi
Gümrük muhafaza, 5 yılda 886 milyon liralık kaçakçılığı önledi
SON DAKİKA... Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını (Video)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde TIR yangını
TRT, Yunanistan'ın Eurovision şarkısına inceleme başlattı!
TRT, Yunanistan'ın Eurovision şarkısına inceleme başlattı!
Evlenecek çiftler dikkat! Yargıtay nikahtan önce yapılan mirastan feragat sözleşmesini geçerli saydı
Evlenecek çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
2024 yılında nüfusu en çok azalan il belli oldu
2024 yılında nüfusu en çok azalan il belli oldu