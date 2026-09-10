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Adana'daki orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Adana'daki orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alındı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan müdahalelerle yoğun çalışmaların yürütüldüğü bölgede dün yangının enerjisi düşürüldü. Bugün ise gün boyu ekipler bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürerek yangını kontrol altına aldı.

Adana'daki orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alındı - Resim : 1
Bölgede çalışmalar sürerken Orman Genel Müdürlüğü de "Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık" açıklamasında bulundu.