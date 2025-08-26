Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı!

Adana'nın Feke ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Güzpınarı Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri kısa sürede bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgedeki engebeli arazi şartlarına rağmen karadan ekipler ulaştı.

Alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler daha fazla yayılmadan çevresi sarılarak kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.