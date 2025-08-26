  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı!
Takip Et

Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı!

Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı!
Takip Et

Adana'nın Feke ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Güzpınarı Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri kısa sürede bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgedeki engebeli arazi şartlarına rağmen karadan ekipler ulaştı.

Alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler daha fazla yayılmadan çevresi sarılarak kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne 'Cumhuriyet Bayramı' kutlaması soruşturması: İddianame kabul edildiBeşiktaş Belediyesi'ne 'Cumhuriyet Bayramı' kutlaması soruşturması: İddianame kabul edildiGündem

 

Memur Sen, Hakem Kurulu’ndan çekildiMemur Sen, Hakem Kurulu’ndan çekildiEkonomi

 

Gündem
Türkiye'den İsrail'e ‘Suriye’ tepkisi! Dışişleri: Saldırıların sonlandırılması sağlanmalı
Türkiye'den İsrail'e ‘Suriye’ tepkisi! Dışişleri: Saldırıların sonlandırılmalı
İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşma çalışması geçici olarak durduruldu
İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşma çalışması geçici olarak durduruldu
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
MHP lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli
MHP lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
AK Parti ve MHP’li milletvekilleri Gazze’ye gidiyor!
AK Parti ve MHP’li milletvekilleri Gazze’ye gidiyor!