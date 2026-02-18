Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi



Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 19 Şubat'ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan ilçede taşımalı eğitime bugün de ara verilmişti.