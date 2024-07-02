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Adana'nın Kozan ilçesinde anız yangını: Müdahale devam ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Haber Merkezi
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Adana'nın Kozan ilçesinde anız yangını: Müdahale devam ediyor
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Adana Kozan ilçesinde Örendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor.

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