Meral Akşener makam odasını boşalttı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli kurultayında Genel Başkan aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel Merkez'de parti görevlilerinin, Akşener'in özel eşyalarını makam aracına koyarak götürülmesi görüntülendi.

Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde istenilen sonuçlarının alınamamasının ardından 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay kararı almıştı.

Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İyi Partili Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın genel başkanlık için aday olduklarını açıkladılar. Mehmet Tolga Akalın da daha önce genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu.