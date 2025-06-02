Adaylar belirlendi: Meclis Başkanlığı seçimi yarın yapılacak

TBMM’de Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı'nda görev süresinin 7 Haziran’da sona erecek olması dolayısıyla seçim yapılacak.

Meclis Başkanlığı seçim süreci 3 Haziran’da (yarın) Genel Kurul’da başlayacak.

AK Parti, mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. MHP ise kendi adayını çıkarmayarak Kurtulmuş’a destek verecek.

CHP'nin adayı olarak Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.

Seçim süreci nasıl işleyecek?

TBMM Başkanı, Genel Kurul’da gizli oylamayla belirlenecek.

Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en fazla oy alan iki aday için dördüncü oylamaya gidilecek.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, TBMM Başkanı seçilmiş olacak.