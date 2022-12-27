Adaylık için 40 il başkanı istifa etti

CHP’de, gelecek yıl yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olacak il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için belirlenen süre dün sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, milletvekili adayı olmak isteyen 40 il ve 39 ilçe başkanı görevinden istifa etti. İstifa eden CHP il başkanları şöyle:

“İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Nevşehir İl Başkanı Kamil Görmez, Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Trabzon İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Kocaeli İl Başkanı Özgür Yıldızlı, Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Hatay İl Başkanı Hüseyin Ramiz Parlar, Afyonkarahisar İl Başkanı Yaşar Karagöz, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer, Aydın İl Başkanı Semih Balaban, Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır.” (ANKA)