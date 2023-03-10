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Adaylık istifası için son tarih 16 Mart

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında iki ayrı YSK kararı yayımlandı. İlk kararda seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağı yer alırken, ikinci kararda seçim nedeniyle istifa etmesi gereken kamu görevlilerine ilişkin detaylar yer aldı.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken son tarihi 16 Mart 2023 olarak belirledi.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında iki ayrı YSK kararı yayımlandı.

İlk kararda seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağı yer alırken, ikinci kararda seçim nedeniyle istifa etmesi gereken kamu görevlilerine ilişkin detaylar yer aldı.

Buna göre aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 2023 Perşembe gününe kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Karara göre istifa etmesi gereken kamu görevlileri şunlar:

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı mensupları, YÖK öğretim elemanları, YÖK üyeleri, RTÜK üyeleri, kamu kurumlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (oda ve borsalar), kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurulu üyeleri.

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