CHP'li Adem: Orman yangınlarının önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kampanyanın önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirten Adem, yıllardır bu konuya gereken önemin verilmediğini ve insan kaynaklı sorunların görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Orman teşkilatının kara ve hava unsurlarıyla yangınlara hazır olduğunu ümit ediyoruz. Ormanları korumak sadece kampanyalarla değil, samimi bir kararlılıkla mümkündür. Tarım ve Orman Bakanlığının bugün başlattığı 'Orman Benim' kampanyası son derece önemli ve değerlidir. Çünkü orman yangınlarının önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz CHP olarak, bu sürecin tam da içerisinde yer alacağız. Hep el ele verirsek, ormanlarımızı bu yangın felaketinden koruyabiliriz. Bugünün değil, yarınların sorumluluğunu taşıyoruz. Ormanları sahiplenmek, onlara değer vermek hepimizin insani görevidir."