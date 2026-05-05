Adil Pelister TİM başkan adayı oldu, Mustafa Gültepe de yarın açıklayacak

Pelister, Türkiye ihracatının gücüyle "Tam zamanı TİM zamanı" mottosuyla yola çıkıyor. Adaylık açıklamasında Türk ihracatçısının dinamizmine ve üretim gücüne vurgu yapan Adil Pelister, TİM’i daha katılımcı, çözüm odaklı ve proaktif bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini belirtti. Pelister, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız"

“Küresel ticaretin yeniden şekillendiği, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin ana eksen olduğu bir dönemden geçiyoruz. İKMİB çatısı altında sektörümüzle birlikte yakaladığımız başarı grafiğini ve edindiğimiz tecrübeyi, şimdi tüm ihracat ailemizin hizmetine sunmak için yola çıkıyoruz. TİM, ihracatçının her sorununda anında çözüm üreten ve politika geliştiren bir güç merkezi olacaktır. Önümüzdeki günlerde vizyonumuzu ve projelerimizi kapsamlı şekilde duyuracağız.”

Gültepe adaylığını yarın gövde gösterisiyle açıklayacak

Türkiye ihracatının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (Türkiye İhracatçılar Meclisi) seçimli genel kurul sürecine yönelik hazırlıklar sürerken, mevcut Başkan Mustafa Gültepe ikinci dönem adaylığına ilişkin kararını geniş katılımlı bir toplantıyla duyuracak.

Gültepe’nin, aralarında 60’a yakın ihracatçı birliği başkanının da bulunduğu ihracat camiasının temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceği basın toplantısında adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, yeni dönem vizyonuna ve ihracatın mevcut seyrine ilişkin değerlendirmelerin de paylaşılacağı belirtiliyor.