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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Tutdere için verilen yurt dışı yasağı ise devam edecek.

Haber Merkezi
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
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Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Tutdere için verilen yurt dışı yasağı ise devam edecek.

Ne oldu?

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı. 

Muhittin Böcek ve Zeydan Karalar tutuklanırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı hakkında ev hapsi kararı verilen CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 10 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. 

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