Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, AK Parti’ye mi katılacak?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı konuşmada Ankara’da gerçekleştirdiği temaslara değinerek, büyükşehir belediyelerinden ve farklı kurumlardan Adıyaman için ciddi destek aldıklarını, bu kapsamda kütüphane ve çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Tutdere, son olarak Adıyamanlı Bakan Yardımcısı Aydın’ı ziyaret ettiklerini, bu görüşmenin tamamen dostane ve kentin sorunlarının istişaresine yönelik olduğunu vurguladı.

Ortaya atılan iddiaları "Algı operasyonu" olarak nitelendiren Başkan Tutdere, "Bir kez daha söylüyorum, Tutdere’yi Adıyaman halkı bu şekilde sevdi, kimliğine güven verdi, destekledi. İki dönem milletvekili seçti, bu dönemde tarihi bir oyla belediye başkanı seçti. Tutdere halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da halkın yanında ve yerinde olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın" dedi.

Görevini yalnızca halka hizmet etmek için üstlendiğini belirten Tutdere, "Ben bu makamda halkım için, bütün halkın desteğini alan bir belediye başkanı olarak hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet edeceğim. Belediye çalışmalarımızı gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim verilmemeli. Bizim tek gayemiz, 6 Şubat’ı yaşamış bu kenti ayağa kaldırmak. Koltuk merakımız olsaydı bugün milletvekilliğimizi sürdürüyor olurduk. Görevimizin başındayız, Adıyaman halkının da emrinde ve hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.