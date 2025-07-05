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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den mesaj: Vicdandan asla uzaklaşmadım

CHP'li Belediyelere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere''den ilk mesaj geldi. Tutdere, sosyal medya hesabından el yazısıyla "Adıyamanlı hemşehrilerinin başını eğecek hiçbir işlem ve uygulamamız olmadı" dedi.

Haber Merkezi
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den mesaj: Vicdandan asla uzaklaşmadım
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CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin sosyal medya hesabından el yazısıyla mesaj paylaşıldı.

"Hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işlem olmadı"

Tutdere, ''Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerinin başını eğecek hiçbir işlem ve uygulamamız olmadı'' dedi.

"Asla vicdandan uzaklaşmadım"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin toplanmasının ardından kendi el yazısıyla sosyal medya hesabından avukatlarından mesaj yoluyla paylaşıldı. Tutdere mesajında, şunları kaydetti:

''Tüm siyasi yaşamım boyunca her zaman haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettim. Her zaman bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak adaletten, vicdandan asla uzaklaşmadım.

Onun davranışını ve işimi önce vicdana, sonra da hukuka uygun bir şekilde yaptım.

Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerinin başını eğecek hiçbir işlem ve uygulamamız olmadı.

Adaletin yeri bulunur. En kısa sürede işimizin başında yer alacağız. Herkese selamlarımı iletiyorum. Ahlakınızı sakın bozmayın. Tüm çalışma arkadaşlarına açık çağrımdır; şartlarımızı aksatmadan işlerini en iyi şekilde yapmaya devam etmektedir.''

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