  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adıyaman Belediyesi Başkanvekilliğine CHP'li Ufuk Bayır seçildi
Takip Et

Adıyaman Belediyesi Başkanvekilliğine CHP'li Ufuk Bayır seçildi

Adıyaman Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkanvekili seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adıyaman Belediyesi Başkanvekilliğine CHP'li Ufuk Bayır seçildi
Takip Et

Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, başkan vekili olarak AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır'ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır'ı aday gösterdi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde Çadır 9 oy alırken, 22 oy alan Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkanvekilliği görevine seçildi.

Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum."

Trafik kazası geçiren Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybettiTrafik kazası geçiren Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybettiGündem
750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlar...750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ayla, Müslüm, Çiçero... Gişe rekortmeni filmler icradan satışa çıkarıldıAyla, Müslüm, Çiçero... Gişe rekortmeni filmler icradan satışa çıkarıldıGündem

 

Gündem
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı: Randevu krizi biter mi?
Türklere Schengen vizesi kolaylığı: Randevu krizi biter mi?
Araçları ‘change’ yaparak milyonluk vurgun yapmışlardı! 225 yıla kadar hapis isteniyor
Araçları ‘change’ yaparak milyonluk vurgun yapmışlardı! 225 yıla kadar hapis isteniyor
CHP'li Erhan Adem: Son 23 yılda ayçiçeği ve türevleri için 35 milyar dolar ithalat faturası ödendi
CHP'li Erhan Adem: Son 23 yılda ayçiçeği ve türevleri için 35 milyar dolar ithalat faturası ödendi
Gazeteci-yazar Altan Öymen entübe edildi
Gazeteci-yazar Altan Öymen entübe edildi
İstanbul son 65 yılın en kurak haziran ayını yaşadı
İstanbul son 65 yılın en kurak haziran ayını yaşadı