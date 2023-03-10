Adıyaman Valisi Çuhadar istifa etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa kararı aldı.

Çuhadar'ın aldığı istifa kararını, sosyal medya hesabından duyurdu.

Çuhadar, açıklamasında, “Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden, yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.