Adıyaman’da 2 saatte 8 deprem meydana geldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Sincik ilçesinde 25 Ağustos saat 21.40’tan itibaren yaklaşık 2 saat içerisinde 8 deprem meydana geldi.

Büyüklükleri 4.2 ile 1.3 arasında değişen depremler bölgede kısa sürede endişe yarattı.

AFAD ekiplerinin yaptığı saha taramalarında ilk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.