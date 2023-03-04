  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana ve Hatay'ın ardından Adıyaman'da da deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hatay ve Adana'da 2 deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.