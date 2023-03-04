Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana ve Hatay'ın ardından Adıyaman'da da deprem meydana geldi.
Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Hatay ve Adana'da 2 deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Adana
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.