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Adıyaman'da 85 milyon yıllık denizkestanesi fosili bulundu

Adıyaman'da doğa gezisi yapan öğretmen tarafından bulunan 85 milyon yıllık denizkestanesi fosili müzeye teslim edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Adıyaman'da 85 milyon yıllık denizkestanesi fosili bulundu
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Merkeze bağlı Olgunlar Köyü kırsalında doğa gezisi yapan kimya öğretmeni Orhan Pamukçu ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oktay Boynurakara, doğa gezisi yaparken yaklaşık 85 milyon yıllık denizkestanesi fosili buldu.

Orhan Pamukçu, çizgileri düzgün ve çok net olarak günümüze kadar ulaşan 85 milyon yıllık denizkestanesi fosilini Adıyaman Müze Müdürlüğüne getirdi.

Müzeye getirilen bu fosil daha sonra teşhir salonunda sergilenecek.

Müze Müdürlüğü yetkililerine fosili teslim eden Orhan Pamukçu, “Buna Olgunlar köyü civarında doğa gezisi sırasında denk geldik. Yani bir fosil olduğunu düşünerek müzemize getirdik” dedi.

Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise konuşmasında, “Bu bir denizkestanesi fosili, yaklaşık 85 milyon yaşında olan bir fosil. Biz bunla ilgili detaylı araştırmayı yaparız. Önümüzdeki dönemlerde müzede teşhirde ziyaretçilerimizle buluştururuz İnşallah. Denizkestanesinin üzerindeki detayları son derece belli. Üzerindeki nokta, çizikler son derece belli. Yani denizkestanesi olup da günümüze güzel bir şekilde ulaşan fosil sayısı çok az gerçekten” diye konuştu.

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