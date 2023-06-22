  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Adıyaman'da deprem
Takip Et

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Adıyaman'da saat 08.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, saat 08.21 sularında Çelikhan merkezli deprem meydana geldiğini hatırlattı.

"Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir." diyen Tugay, ekiplerin sahadaki taramalarının sürdüğünü kaydetti.

 

Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde depremKaradeniz'de 4,4 büyüklüğünde depremGündem

 