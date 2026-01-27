Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.53'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometro olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-01-27
Saat:21:53:08 TSİ
Enlem:38.12111 N
Boylam:38.49139 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/p3zmzLuDTk@afadbaskanlik