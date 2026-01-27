  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.53'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometro olarak belirtildi.