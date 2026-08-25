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Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Sincek ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.43'teki sarsıntı, 7 kilometre derinde kaydedildi.