Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Sincek ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.43'teki sarsıntı, 7 kilometre derinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-08-25
Saat:21:43:52 TSİ
Enlem:38.1305 N
Boylam:38.44433 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XvmdPsW01j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi