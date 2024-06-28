Adıyaman’da orman yangını: Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

Adıyaman'da iddiaya göre, önceki gün çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş ile otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçramış ve yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüştü. Meydana gelen olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri gönderilerek yangın söndürülmüş fakat yangın bir süre sonra yeniden başlamıştı.

Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda yeniden başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edilmeye başlandı. Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet yangın söndürme helikopteri, STK’lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri devam ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülüyor. Yangının biran önce söndürüle bilmesi için çevre illerden de itfaiye desteğinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.