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Adıyaman’da ormanlık alanda yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor

Adıyaman’da ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Adıyaman’da ormanlık alanda yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor
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Adıyaman merkeze bağlı Akçalı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgede geniş bir alana yayılarak kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Söndürme çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra köy halkı da destek veriyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki sıcak hava ve kuruyan otların yangının yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler tedbirlerini artırırken, söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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