Adıyaman’da yıkılan binanın müteahhidi havalimanında yakalandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Müteahhid Varki’nin yaptığı binanın enkazında çok sayı da kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yıldıray Varki, yurtdışına çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Varki, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talepli sevk edileceği öğrenildi.