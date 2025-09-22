  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutları tamamlanıyor
Takip Et

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutları tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarında son aşamaya gelindi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutları tamamlanıyor
Takip Et

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, AA muhabirine, ilçenin depremlerden her yönüyle etkilendiğini söyledi.

Depremin hemen ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Pelvan, şunları kaydetti:

"Geller Tepesi mevkisinde 922 konutun yanı sıra 4 ticaret merkezi, 1 cami ve 16 derslikli bir lise inşa ediyoruz. Konutlarımız yüzde 90 seviyesine ulaştı. İnşallah önümüzdeki ay sonuna kadar vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmayı planlıyoruz. Yapımı devam eden okulumuzu ise ikinci dönem eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Devletimizin güçlü desteğiyle tüm kamu kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutları tamamlanıyor - Resim : 1Deprem konutlarının yanı sıra bölgeye sosyal yaşam alanlarının da kazandırıldığını ifade eden Pelvan, "Güneş enerjisi panellerinden araç şarj istasyonlarına, engelli yürüyüş yollarından sosyal donatı alanlarına kadar birçok çalışma yapıyoruz. Çocuk oyun gruplarından basketbol ve futbol sahalarına kadar pek çok sosyal alan da bu projeler kapsamında inşa ediliyor." ifadesini kullandı.

A101 market 25 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?A101 market 25 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?Aktüel
BİM market 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Salı günü Bim markete hangi ürünler geliyor?BİM market 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Salı günü Bim markete hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim markete hangi ürünler geliyor?BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim markete hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Gündem
Özgür Özel'den "Bahçeli'nin açıklamalarını tam takip edemedim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Safa yatmış
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Safa yatmış
Ekrem İmamoğlu: İstanbul’a rant uğruna ihanet eden "Asrın Çapsızlığı" var
Ekrem İmamoğlu: İstanbul’a rant uğruna ihanet eden "Asrın Çapsızlığı" var
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı iddiası: Valilik devreye girdi
Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı iddiası: Valilik devreye girdi
Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, IWF Leadership Fellows Programı’na tam bursla seçildi
Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, IWF Leadership Fellows Programı’na tam bursla seçildi
Ceza yazılan şahıs Dicle elektrik ekiplerine saldırdı!
Ceza yazılan şahıs Dicle elektrik ekiplerine saldırdı!
CHP'li başkandan Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Söz hakkım gasp edildi
CHP'li başkandan Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu