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Adıyamanlı gazeteci Harun Yumrutepe trafik kazasında hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gazeteci 47 yaşındaki Harun Yumrutepe, kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Adıyamanlı gazeteci Harun Yumrutepe trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Harun Yumrutepe'nin kontrolünü kaybettiği 33 D 6953 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adıyamanlı gazeteci Harun Yumrutepe trafik kazasında hayatını kaybetti - Resim : 1

Otomobilinde sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yumrutepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yumrutepe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

 