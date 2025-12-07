  1. Ekonomim
Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı: Firari memurun eşinin anne ve babası da var

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeki soygununun ardından şafak operasyonu düzenlendi. Yurt dışına firar eden depo çalışanı Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları yüklediği arabadaki kişi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla altınların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet deposu çalışanı Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.

Savcılığın operasyonuyla şüphelilerin organize ve planlı şekilde hareket ettiği düşünülürken, diğer suç ortaklarıyla ilgili tespit ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

